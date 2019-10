?? BREAKING ?? L’equipaggio di #AlanKurdi é in questo momento minacciato dai libici. “Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell’equipaggio sono in pericolo di morte”. ???? https://t.co/4IV26KS2Y8 — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) October 26, 2019

