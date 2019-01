“Allo stato, se non interverranno correttivi, con l’applicazione del Decreto Sicurezza, i richiedenti asilo saranno sprovvisti dell’assistenza del Servizio sanitario nazionale, quindi non potranno avvalersi del medico di famiglia, delle prestazioni sanitarie di base e l’unica assistenza medica sarà quella avviata tramite pronto soccorso o codice Stp, straniero temporaneamente presente. Tutto questo rischia di intasare i pronto soccorso. Questo può danneggiare soprattutto i bambini che non avranno più assistenza pediatrica, o la mancata iscrizione anagrafica del richiedente asilo”. A lanciare l’allarme, in un’intervista all’Adnkronos, è l’avvocato Giorgio Bisagna, legale si occupa di diritti umani e Presidente dell’Associazione Avvocati Dei Diritti Umani (Adduma).

