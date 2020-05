“L’obiettivo è quello di raggiungere tanto più nel contesto attuale un punto di equilibrio con il concorso di tutti gli attori istituzionali che coinvolga e garantisca le esigenze del mercato del lavoro e le condizioni di sicurezza dei lavoratori“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo al question time in Senato a un’interrogazione sulle prospettive di riforma della normativa concernente la condizione dei migranti in Italia. “Con i ministri Bellanova, Provenzano, Catalfo abbiamo lavorato per mettere a punto un’ipotesi di intervento normativo che consenta la possibilità di concludere un contratto di lavoro subordinato per chi è impiegato o lo è stato in modo irregolare nella filiera agricola, della cura alla persona e del lavoro domestico. L’emersione del lavoro nero riporterebbe a una condizione di legalità quei lavoratori che di fatto sono impiegati nei campi come braccianti e nelle nostre case come colf e badanti”. “Appare evidente dunque come l’obiettivo del governo e del ministero dell’Interno sia quello di garantire ancora di più nel contesto emergenziale che stiamo vivendo la dignità delle persone, la sicurezza sanitaria, la tutela della legalità e le esigenze del mercato del lavoro”.

Fonte