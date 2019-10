Il ‘preaccordo’ trovato a Malta il 23 settembre scorso che prevede la redistribuzione su base volontaria dei richiedenti asilo salvati nel Mediterraneo Centrale per ora ha ricevuto il ‘sì’ di ‘tre-quattro Paesi’, tra cui “Irlanda, Portogallo e Lussemburgo“, che già avevano partecipato alle redistribuzioni dei migranti salvati in mare. L’Italia lavora per allargarlo “il più possibile” ad altri Stati membri dell’Ue. A dirlo è il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, lasciando lo European Convention Centre, a Lussemburgo, dove in ottobre si tengono le riunioni del Consiglio Ue.

Fonte