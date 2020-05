“Abbiamo perso il contatto con le persone, l’ultima volta che abbiamo parlato con loro ci hanno riferito che la situazione è critica”. Alarm Phone, la piattaforma che aiuta i migranti nel Mediterraneo, via Twitter torna a chiedere un soccorso immediato per le 90 persone a bordo di una “imbarcazione in pericolo” che ha lanciato un sos nella serata di ieri mentre si trovava in acque Sar maltesi. Sempre secondo il servizio telefonico di emergenza, tra i migranti c’è una donna incinta, bisognosa di assistenza medica: in zona ci sarebbero tre mercantili che “stanno monitorando, ma nessun salvataggio in vista. Temiamo un altro respingimento illegale in Libia organizzato da Malta”.

E in seguito Alarm Phone ha fatto sapere: Abbiamo appreso che Malta ha assunto il coordinamento dei soccorsi e che ha chiesto l’intervento dei tre mercantili. Chiediamo vivamente che non vengano utilizzati per un nuovo respingimento in Libia”.