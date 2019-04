La Alan Kurdi entra in acque maltesi. Dopo sei giorni di odissea in mezzo al mare con a bordo i 64 migranti soccorsi, il governo maltese ha dato l’autorizzazione all’ingresso in acque territoriali alla nave della Ong tedesca Sea eye per offrirle un riparo da condizioni meteo avverse e probabilmente anche per consentire un rifornimento di acqua e cibo.

La Alan Kurdi incrociava a 30 miglia da Malta da 48 ore dopo aver deciso di invertire la rotta e allontanarsi dall’Italia quando il governo italiano aveva acconsentito solo a far scendere a Lampedusa i due bambini piccoli a bordo e le mamme ma non i papa’. Disponibilità rifiutata per non dividere le famiglie. Restano in piedi le trattative tra il governo tedesco e la Commissione europea per trovare una soluzione condivisa per lo sbarco dei 64 migranti