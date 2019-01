“Bisogna intervenire attraverso atti straordinari. In caso contrario, prevedo migliaia di profughi imbarcati sulle coste libiche, con conseguenti tragedie sulle coste italiane”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Radwan Khawatmi, di origine siriana, da oltre 40 anni in Italia, considerato un punto di riferimento nel mondo dell’immigrazione e che ha ricevuto il riconoscimento principale di MoneyGram Award 2009, prima edizione del Premio all’imprenditoria immigrata in Italia, come miglior imprenditore straniero. “Al di là – avverte – dei gesti eroici di coloro che, nelle isole, aprono le porte di casa agli immigrati, la situazione non può andare avanti in questo modo”.

