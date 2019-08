TRAPANI – “Il problema è prevalentemente politico e quindi non possiamo tacere un appello alle istituzioni nazionali ed internazionali chiamate, urgentemente, a elaborare strategie lungimiranti per i poveri del Mediterraneo. La nostra Chiesa si unisce a tutti coloro che – in qualsiasi modo – si ribellano a una politica che galleggia e lascia galleggiare le coscienze nell’indifferenza”. Lo dice vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli.

“La cronaca dei poveri – aggiunge il vescovo di Trapani – che si avventurano sui barconi nel Mediterraneo e si affidano alle incerte risposte istituzionali, che lasciano spazio alle iniziative private degli operatori umanitari, sarà sempre ‘cronaca minore’ rispetto alle notizie dell’attualità politica nazionale ed europea che attraggono i grandi media; sarà sempre usata per le schermaglie di parte”.

Tuttavia per la Chiesa e, soprattutto per le Chiese di Sicilia, “quella dei poveri del Mediterraneo non sarà mai cronaca minore!”. Piuttosto, è cronaca “che sconvolge il nostro sistema di vita, sociale e culturale, prima ancora che religioso. Ci chiediamo come queste notizie di bambini, donne e adulti – che potrebbero essere i nostri bambini, le nostre donne, i nostri adulti – possano entrare concretamente nell’agenda politica”.