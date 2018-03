Migranti, il giallo del gommone vuoto alla deriva

PALERMO– Un gommone bianco sgonfio, vuoto e rovesciato è stato individuato in acque internazionali dall’equipaggio della nave Aquarius di Sos Mediterranee, l’unica nave umanitari rimasta a pattugliare le acque internaziomali di fronte la Libia dopo il fermo della Open Arms della Ong spagnola Proactiva, sequestrata al porto di Pozzallo su ordine della Procura di Catania. Un sequestro, motivato con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sul quale tra oggi e domani è attesa la decisione del gip di Catania Nunzio Sarpietro.

Sul gommone individuato in mare dalla Aquarius non c’e’ alcuna scritta ne’ attorno vi e’ alcun oggetto. Troppo poco per ipotizzare un naufragio. Dal 15 marzo, giorno del soccorso conteso tra la Proactiva Open Arms e una motovedetta libica, non c’è stata più notizia di alcun soccorso, neanche da parte dei libici, nel Mediterraneo dove al momento il dispositivo di soccorso è ai minimi termini.