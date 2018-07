Un porto di attracco per la nave Diciotti ancora non c’è. Il pattugliatore della Guardia costiera italiana che lunedi ha preso a bordo i 67 migranti soccorsi il giorno prima dalla Vos Thalassa, naviga da ieri a cinque miglia all’ora in direzione della Sicilia in attesa che il ministro dell’Interno Salvini e quello dei Trasporti Toninelli, divisi da questo nuovo soccorso in mare, si decidano ad indicare il porto in cui far sbarcare i migranti che avevano creato una situazione di pericolo per l’equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa dopo aver capito che stavano per essere riconsegnati alle motovedette libiche.

“E’ impensabile non far attraccare una nave italiana in un porto italiano “, ha detto questa mattina Luigi Di Maio mentre dal Viminale fanno sapere che sulla Diciotti non c’è alcuna novità. Una decisione probabilmente verrà presa subito dopo il tavolo operativo che Salvini presiederà al Viminale con i vertici della Marina, della Guardia costiera, delle forze dell’ordine, per stabilire una volta e per tutte le modalità operative in caso di soccorsi in acque di zona Sar libica che – continua a ripetere Salvini – devono fare solo le motovedette libiche. Un assunto che cozza con la legge del mare secondo la quale qualsiasi nave è vicina ad una imbarcazione in difficoltà è tenuta a prestare soccorso.

Questa mattina intanto una cinquantina di attivisti della Rete Restiamoumani sta protestando con salvagente al collo e magliette rosse davanti la sede del Ministero dei Trasporti innalzando cartelli contro i “naufragi di Stato”