Otto bambini morti annegati come 15 adulti, genitori, fratelli, amici che viaggiavano con loro stretti sull’imbarcazione in una mattina fredda di gennaio in vista della Turchia. Altri 12 uomini e donne affogati poche ore prima al largo della Grecia mentre cercavano di arrivare in Italia.

Due naufragi in poche ore, imbarcazioni affondate come i sogni, le speranze di chi aveva speso i suoi ultimi soldi per quel viaggio in cerca di un futuro migliore.

Secondo le autorità turche, otto persone sono state tratte in salvo, per otto bambini e 11 adulti non c’è stato nulla fare al largo della località turistica turca Cesme. Questa nuova tragedia avviene poche ore dopo un altro naufragio, quello nei pressi dell’isola greca di Paxi, nel mar Ionio, dove sono morte almeno 12 persone – questo il numero di corpi recuperati – che tentavano probabilmente di raggiungere le coste italiane. Sull’imbarcazione affondata, secondo la guardia costiera ellenica, viaggiavano circa 50 persone. Venti migranti sono stati salvati, e nel pomeriggio continuavano le operazioni di ricerca di altri superstiti.

E mentre continuano gli sbarchi i viaggi verso l’Europa, proseguono le segnalazioni, gli allarmi sul comportamento della guardia costiera libica. “Siamo stati chiamati da dei migranti intercettati dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica: dicono che alcune delle 65 persone salvate da un mercantile si stanno rifiutando di sbarcare a Tripoli, e che la Guardia Costiera ha sparato a un migrante e gettato il corpo in mare”. Così denunciava nel pomeriggio su Twitter Alarm Phone, la linea telefonica diretta di supporto per persone che attraversano il Mar Mediterraneo verso l’Unione Europea.

In serata tutti i migranti che si erano rifiutati di sbarcare a Tripoli sono stati fatti scendere e sono stati portati in un centro di detenzione. Lo scrive in un tweet l’Oim Libia sottolineando che nelle ultime 48 ore sono circa 300 i migranti che sono stati rimpatriati in Libia.

“L’Oim ribadisce la necessità di un meccanismo di sbarco ordinato e sicuro nel Mediterraneo centrale, la Libia non è un porto sicuro” afferma l’Organizzazione in un ulteriore tweet precisando inoltre che, in merito alla notizia di un migrante che sarebbe stato ucciso dalla Guardia Costiera libica riferita da Alarm Phone, “i racconti dei testimoni oculari non lo confermano”. “I migranti hanno detto al nostro personale sul posto – scrive l’Oim – che il migrante ha subito ferite prima di imbarcarsi”