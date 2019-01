Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato una direttiva che dà disposizione agli uffici dell’Anagrafe comunale di procedere con l’inserimento anagrafico dei cittadini migranti presenti sul territorio cittadino e in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo. Ne danno notizia gli assessori del Comune di Napoli con delega ai Diritti di cittadinanza Laura Marmorale e all’Anagrafe Monica Buonanno.

“Nonostante l’attuale legge formalmente impedisca l’iscrizione anagrafica dei migranti in possesso di tali requisiti posti per vari motivi al di fuori dei circuiti dell’accoglienza – spiegano Marmorale e Buonanno – riteniamo che un simile provvedimento sia lesivo da un lato della dignità e dei diritti delle persone, e dall’altro rischioso per gli enti locali che si propongono di mettere in campo tutte le procedure necessarie per promuovere politiche di inclusione sociale e di contrasto alla povertà estrema. Nel corso degli ultimi anni, difatti, in particolar modo da quando si è radicata la costituzione dei Cas sui territori, abbiamo potuto notare l’inefficienza di tale sistema di accoglienza, che ha prodotto un numero altissimo di fuoriusciti da tali circuiti che spesso, quando non riuscivano ad essere assorbiti nei percorsi Sprar, finivano con ‘l’abitarè le strade delle città, in particolare quelle più grandi, andando ad ingrossare ulteriormente le fila delle persone senza dimora la cui cura e presa in carico ricade prevalentemente sugli enti locali”.