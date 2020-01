(di Elvira Terranova) – Chiede di “potere incontrare al più presto” la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese “per sollecitare il governo ad abrogare i decreti sicurezza” che sono “delle leggi disumane” e “non degne di un paese come l’Italia”. Claus Peter Reisch, il Comandante della nave ‘Eleonore’ della ong tedesca Lifeline, che la scorsa estate salvò nel Mediterraneo dal naufragio 104 persone, è molto amareggiato. Ieri ha avuto notificato dallo Stato Italiano una maxi multa da 300 mila euro per avere disatteso il decreto sicurezza bis entrando, lo scorso 2 settembre, in acque italiane con i 104 migranti a bordo. “L’interessato – si legge nella multa che gli è stata notificata – è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o pari al doppio del relativo importo e precisamente la somma di 300 mila euro entro il termine di 60 giorni dalla contestazione”.

