(di Elvira Terranova) – Da naufrago nigeriano approdato tre anni fa sull’isola di Lampedusa a cantante in dialetto siciliano, con le melodie folk di Rosa Balistreri tra le sue preferite. Il sogno di Christopher Goddey, in arte Chris Obehi, 22 anni, studente all’Istituto Tecnico economico per il turismo Marco Polo di Palermo, si sta avverando. Con la sua chitarra gira per locali a cantare. Il prossimo 7 luglio sarà a Lampedusa dove si esibirà sul palco durante la tre giorni del ‘Premio internazionale di giornalismo Cristiana Matano. Adesso Chris gira per il mondo con la sua chitarra e la sua voce, dopo che un video del Palermo Festival in cui intona i versi della “Cantatrice del Sud” Rosa Balistreri è diventato virale sui social. Chris si ritrova molto nelle note di Rosa Balistreri. “Hanno quel ritmo che mi ricordano la mia Africa”, dice.

