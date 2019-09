(di Elvira Terranova) – Per Luca Casarini, uno dei capimissione di Mediterranea Saving Humans, l’accordo di Malta sulla ripartizione dei migranti in Europa è una ‘promozione’ ma con riserva. Casarini, che si trovava a bordo della nave Mare Jonio, ancora sotto sequestro, dopo avere salvato 98 persone, tra cui 22 bambini, non nasconde il suo scetticismo su quanto deciso ieri a Malta dai ministri degli Interni europei, tra cui il nuovo capo del Viminale Luciana Lamorgese. “Colpiscono due cose – spiega Casarini in una intervista all’Adnkronos – Da un lato, non so quante altre sofferenze e quanti morti ci vogliano, per fare dire all’Unione europea che bisogna cambiare completamente l’approccio sulla Libia. Le sofferenze sono anche quelle di coloro che vengono catturati in mare e rispediti nei lager da cui tentano di scappare. Non so quanti ancora devono insanguinare la nostra buona coscienza di europei per potere avere una sensibilità e un modo anche di raccontare questa storia che non parta sempre e solo dalla convenienza politica del momento di chi sta meglio”.

