Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’arcivescovo Corrado Lorefice hanno fatto visita a Biagio Conte, il missionario laico da quattro giorni in sciopero della fame, in piazzetta Anita Garibaldi dove fu ucciso don Pino Puglisi, per chiedere alle istituzioni di intervenire per revocare l’espulsione di Paul, un ghanese di 51 anni che da quasi due decenni vive alla Missione speranza e carità. Il permesso di soggiorno è ormai scaduto e quindi è scattato il provvedimento di espulsione nei riguardi di un immigrato che, col tempo, ha imparato un mestiere ed è divenuto uno dei collaboratori di Biagio Conte. “Carissima e amata terra d’Italia, non è giusto, la nazione d’Italia non merita abbandonare i suoi figli e i figli di altri popoli – si legge in una lettera aperta del missionario – Ricordati e sappi che anche noi italiani siamo emigranti in tutto il mondo, non ci hanno chiuso le porte, perché adesso l’Italia, che è stata sempre aperta, sensibile, accogliente, decide di chiudere le porte, il cuore? Abbandonare gli immigrati a se stessi è un tentato omicidio, un tentato suicidio, una vera ingiustizia con le conseguenze di un aumento dei clandestini, dei senzatetto, della delinquenza, della violenza. Per paura, sconforto possono cadere nelle mani della delinquenza, della malavita, della mafia. Il sentirsi emarginati, esclusi può trasformarli in schegge impazzite, rischiano di cadere ed entrare nelle mani del terrorismo”. “La Chiesa e le istituzioni si stringono attorno a Biagio Conte che dà voce all’uomo invisibile”, dicono Orlando e Lorefice “In una Palermo che non dimentica nessuno”.

