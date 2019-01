Il caso Sea Watch e la sempre più difficile intesa europea per gli sbarchi dei migranti provocano una ulteriore stretta all’attività delle Ong. Nelle stesse ore in cui a Roma il commissario europeo per l’immigrazione Avramopoulos incontra il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell’Interno Salvini, la Spagna (il paese europeo che nel 2018 ha accolto più migranti, quasi 60.000, il triplo dell’Italia) blocca in porto la Open Arms che, dopo l’ultimo sbarco di alcune settimane fa ad Algeciras, stava per ripartire per una nuova missione nel Mediterraneo.

La capitaneria di porto di Barcellona ha infatti rifiutato alla Open Arms l’autorizzazione a ripartire. “Di nuovo bloccati in porto – la denuncia del fondatore Oscar Camps – Impedirci di salvare vite umane è irresponsabile e crudele”. In un tweet Open Arms spiega così il motivo dello stop improvviso: “La capitaneria di porto di Barcellona ci nega il permesso di raggiungere il Mediterraneo centrale. Motivo: se gli Stati non adempiono i loro obblighi di soccorso nemmeno noi dobbiamo proteggere la vita. Eliminano testimoni per nascondere le morti”.

Políticos cobardes ponen en marcha el contador de muertos pic.twitter.com/BvIJdGoq6r — Oscar Camps (@campsoscar) 14 gennaio 2019

La Open Arms aveva sbarcato il 28 dicembre ad Algeciras 311 migranti soccorsi al largo della Libia dopo che Italia e Malta avevano negato l’autorizzazione all’attracco. Dopo aver fatto rifornimento e cambio d’equipaggio, la nave avrebbe dovuto ripartire per una nuova missione l’8 gennaio, ma le autorità portuali di Barcellona glielo hanno proibito affermando che la Ong viola le norme internazionali in materia di salvataggio in mare. Dopo lo sbarco a Malta dei 49 migranti soccorsi a fine dicembre da Sea Watch e da Sea eye, da giorni nessuna nave Ong è presente nel Mediterraneo centrale.