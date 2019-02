(Di Marco Mazzù) – In Libia non ci sono porti sicuri perché “c’è una condizione di conflitto fra bande armate” e i migranti si trovano in “situazioni di cattività disumana”. Lo dice all’Adnkronos l’Ammiraglio Giuseppe De Giorgi, ex Capo di Stato Maggiore della Marina militare, ideatore e comandante dell’operazione ‘Mare Nostrum’ nel Mediterraneo. “In termini di controllo delle frontiere -osserva- è in Niger e nel Fezzan che si dovrebbe investire molto di più anche con militari italiani a sostegno di politiche integrate di soft power (investimenti per migliorare la qualità della vita locale, l’istruzione la salute, etc.) e di hard power sotto forma di presenza militare in chiave anti trafficanti di esseri umani, da implementare prima che questi sventurati affrontino il Sahara e poi il Mediterraneo”.

