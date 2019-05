“Aiuto, siamo in emergenza. Il motore della barca è rotto, c’è un buso, l’acqua sta entrando”.E’ il disperato grido d’allarme che Alarm phone, il centralino a cui si rivolgono i migranti che tentano la traversata nel Mediterraneo, ha ricevuto questa mattina da un barcone con 150 persone a bordo, tra cui molte donne e bambini.

Il barcone si troverebbe ancora in acque libiche dove la Mare Jonio, l’unica nave umanitaria al momento nel Mediterraneo, non può entrare. La Mare Jonio si trova a 100 miglia di distanza e si sta comunque dirigendo nell’area del barcone. I migranti hanno raccontato il tentativo di bloccare la falla nell’imbarcazione con i loro abiti



Alarm Phone ha segnalato le coordinate del barcone al comando generale della Guardia costiera, a Roma, a Malta e a Tripoli. Un aereo della flotta europea di Eunavformed si è diretto verso la zona del soccorso così come una motovedetta della guardia costiera libica.

L’ultimo contatto di Alarm Phone con l’imbarcazione è delle 13.49 quando due persone a bordo erano segnalate in condizioni molto critiche.