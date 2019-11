Una decina di baracche sono andate distrutte in un incendio divampato all’alba di mercoledì 20 novembre nel ghetto di Borgo Mezzanone, l’insediamento abusivo dove vive un migliaio di migranti sorto a pochi chilometri da Foggia. Al momento non risulterebbero vittime. Al lavoro alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area interessata dalle fiamme. A rendere più difficoltoso l’intervento è la presenza di numerose bombole di gas Gpl. Sono in corso le indagini per accertare le cause che hanno scatenato il rogo.

Gli incendi nel ghetto sono frequenti, sia a causa degli allacci abusivi all’elettricità sia per l’accensione di fuochi per riscaldarsi durante le notti invernali. Quelli più gravi risalgono alla notte fra il 31 ottobre e il primo novembre dello scorso anno e al 26 aprile 2019 quando, nei roghi, morirono due giovani gambiani.