L’opinione pubblica è caratterizzata da “un’elevatissima sovrarappresentazione del fenomeno migratorio” tanto da credere che la presenza di immigrati sul territorio sia del 33% (circa 5 milioni), mentre, secondo i dati Istat, è del 9%. Per gli italiani, però, l’immigrazione è solo al quarto posto (28%), tra i motivi di preoccupazione per il Paese, dopo la disoccupazione (50%), la situazione economica (38%) e le tasse (34%) e scende al 10° posto tra i motivi di preoccupazione individuali. Inoltre, solo il 33% sostiene la chiusura delle frontiere, mentre il 68% riconosce il diritto all’accoglienza. È quanto emerge dal sondaggio ‘Ciak Migraction’, condotto sulla percezione dell’immigrazione in Italia, interpellando circa un migliaio di persone, dall’istituto Ipsos e presentato a Bologna, a Palazzo D’Accursio, all’interno di un’iniziativa di WeWorld-Gvc onlus.

Fonte