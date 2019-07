Sono stati rintracciati questa mattina dalla polizia di Frontiera di Trieste e dalla Volante Muggia-Ts nelle zone di Basovizza e Grozzana, 49 migranti stranieri, tutti uomini di nazionalità pakistana, afghana e nepalese. Sono stati trasportati, anche con l’aiuto della municipalizzata Trieste Trasporti, alla Caserma di Fernetti e gli Uffici della Polizia Marittima, per le operazioni di fotosegnalamento e gli accertamenti relativi alla loro posizione sul territorio nazionale.

Le attività di vigilanza e di identificazione sono state realizzate dalla Polizia assime a carabinieri e guardia di finanza. Tutti hanno richiesto la protezione internazionale. Successivamente i migranti sono stati trasferiti in altre province della Regione per l’accoglienza in apposite strutture.