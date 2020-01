??BREAKING 184 persone soccorse stanotte da due gommoni dai soccorritori della #OceanViking 102 persone erano già state soccorse a 80 MN dalla #Libia e 82 nella zona SRR Matese. Con 5 op. di soccorso notturne in meno di 72 ore, il totale dei sopravvissuti a bordo è adesso 407. pic.twitter.com/Uoz3QVbhWO — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) January 27, 2020

– Senza sosta le operazioni di salvataggio di migranti nel Mediterraneo, al largo delle coste libiche. Con le imbarcazioni che fanno rotta verso Italia e Malta in cerca di “un porto sicuro”. Ben 407 migranti sono a bordo della Ocean Viking, la nave umanitaria di Sos Mediterranee e Msf. Nella notte, riferisce la prima Ong, sono stati salvati 184 uomini, donne e bambini da due gommoni in difficolta’: “Centodue migranti a 80 miglia nautiche dalla Libia, 82 nella zona di salvataggio maltese. Con 5 operazioni notturne in meno di 72 ore, il numero totale di soccorsi a bordo e’ di 407”. Migranti su imbarcazioni segnalate in difficoltà sono stati soccorsi anche ieri dalle varie ong. Altre decine di persone si trovano da ieri sulla nave Alan Kurdi