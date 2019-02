Nel 2018 sono arrivati via mare in Italia 3.536 minorenni stranieri non accompagnati, 10.787 sono i minorenni stranieri non accompagnati presenti in Italia, dato in calo rispetto alle 18mila presenze registrate a fine 2017, a causa della diminuzione degli arrivi e al compimento della maggiore età di molti bambini e adolescenti sbarcati negli ultimi due anni. Gli irreperibili, ovvero quei minorenni non accompagnati di cui si sono perse le tracce, sono 5.229. Sono cambiate anche le principali nazionalità d’arrivo: se nel 2017 le prime nazionalità di minorenni stranieri non accompagnati per numero di sbarchi erano soprattutto dei Paesi subsahariani dell’Africa occidentale, nel 2018 sono state di Albania ed Egitto. E’ quanto si legge nel nuovo report sul Programma dell’Unicef in Italia.

