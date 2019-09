Centottanta persone arrivate a Lampedusa nelle ultime 12 ore, sette barchini uno dietro l’altro ognuno con 20-25 migranti, sbarcati direttamente in porto o intercettati a poche miglia dalla costa. E poi nessuna notizia del barcone con una cinquantina di persone rovesciatosi ieri davanti alle coste di Misurata di cui aveva parlato Unhcr Lybia, mentre sarebbero sbarcati proprio nel paese africano i settanta a bordo del gommone che chiedeva aiuto da più di 60 ore senza che nessuno intervenisse.

Nella giornata internazionale delle migrazioni che Papa Francesco celebra in Vaticano è drammatico il bilancio delle ultime ore nel Mediterraneo. A Lampedusa per i soccorritori è stata una notte senza sosta con arrivi incessanti di uomini, donne e bambini su piccole imbarcazioni di legno partite dalla Tunisia con a bordo magrebini ma anche subsahariani. E l’ipotesi che pescherecci più grandi le abbiano trainate fino alle acque territoriali italiane. Ma potrebbero anche esserci decine di vittime perché a differenza di quanto comunicato ieri, Unhcr Lybia ora afferma che nessuna delle persone a bordo della barca ribaltatasi ieri è arrivata nei porti libici e non è stata trovata neanche l’imbarcazione.

Sembra essersi risolto invece il caso dell’altro gommone in mare da tre giorni. Il centralino Alarm phone aveva tenuto il contatto con le persone a bordo fino alle 19.30 sollecitando i centri di soccorso di Italia e Malta ad intervenire visto che i libici non avevano mai risposto. Il gommone ha trascorso un’altra notte in mare ma è proprio di questa mattina il tweet da parte di Unhcr con l’annuncio che una settantina di persone, di cui un paio in condizioni critiche, sono state fatte sbarcare in Libia. Unhcr sottolinea ancora una volta che “la Libia non è un porto sicuro per lo sbarco”.

L’assenza di soccorsi nel Mediteraneo scatena le reazioni delle Ong: “Se non volete farlo voi, lasciateci salvare la gente in mare”, l’appello di Mediterranea, ferma perché con entrambe le navi sotto sequestro. Nelle prossime ore dovrebbe tornare in zona Sar la Open Arms.