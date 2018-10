Sarà rimpatriata nei prossimi giorni, grazie alla somma raccolta da una cinquantina di donatori di ogni parte d’Italia, la salma di, il 22enne del Gambia che si è tolto la vita il 15 ottobre scorso a Castellaneta Marina (Taranto), dopo il diniego dello status di rifugiato politico e l’attesa per la decisione del giudice sul suo ricorso.

L’associazione Babele che si è interessata al suo caso, avendolo conosciuto perché frequentava il Centro di accoglienza straordinaria (Cas) gestito dal gruppo, fa sapere che, per permettere il ritorno delle spoglie nel villaggio di origine, le donazioni hanno raggiunto 6.247,72 euro. Il costo per riportare Jawo dai suoi cari attraverso un’agenzia funebre di Napoli è di 4 mila 719,50 euro, già versati dall’associazione. “Ancora pochi giorni per definire alcune procedure – fanno sapere i responsabili di Babele, che hanno fatto da collettori dell’iniziativa spontanea – e potrà tornare a casa”.

I soldi avanzati dalle spese dell’operazione di rimpatrio saranno destinati a un progetto sociale nella cittadina del Gambia da dove proveniva il 22enne o, in alternativa, alla sua famiglia. Alla somma raccolta si aggiungerà il contributo promesso dalla Regione Puglia che, come spiega Enzo Pilò dell’associazione Babele, per ragioni burocratiche deve essere ancora definito.

“Abbiamo ricevuto telefonate e donazioni – spiega Pilò – da Nord a Sud, da Padova, Brescia, Napoli, con piccoli contributi anche da 5 e 10 euro di singoli cittadini o associazioni. In particolare, una cooperativa di avvocati di Bari ha versato mille euro, una signora 500 e una cooperativa sociale 250. Una nostra operatrice sarà impegnata nei prossimi mesi in un viaggio già programmato in Gambia. Andrà nel villaggio di Jawo e capirà sul posto quale tipo di progetto potrà essere più utile, in modo che la Regione Puglia possa finanziarlo come promesso”.