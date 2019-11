Miglior concerto del 2019 in Italia secondo Ticketmaster: al primo posto i Muse, Marco Mengoni unico italiano in top 5.

Ticketmaster, nota piattaforma di ticketing, ha chiesto ai propri utenti di votare il miglior concerto del 2019 in Italia e nel mondo. Un po’ a sorpresa lo show più amato dell’anno dai fan italiani è stato dei Muse, che sono stati protagonisti nel nostro paese a luglio nell’ambito del Simulation Theory World Tour.

Nella top 5 figurano altri tre concerti di grandi artisti internazionali, mentre un solo italiano è riuscito a entrare nei primi posti della graduatoria: Marco Mengoni.

I migliori concerti del 2019 in Italia per TicketMaster

Matthew Bellamy e compagni hanno dunque dato vita al miglior show musicale del 2019 in Italia per i fan di TicketMaster. Al secondo posto il favoritissimo Ed Sheeran, che ha suonato in Italia nel corso della leg europea del suo lunghissimo e remunerativo tour. Terzo posto il suo ‘erede’, Lewis Capaldi, che si è esibito di recente in Italia per il Divinely Uninspired to a Hellish Extent Tour.

Quarto posto per Marco Mengoni, unico artista italiano nelle prime cinque posizioni. Chiude la top 5 il concerto dei Twenty One Pilots tenuto a Milano nell’ambito del Milano Rocks 2019.



Lewis Capaldi artista più atteso del 2020

Interessante notare che il titolo di artista più atteso del 2020 è invece andato a Lewis Capaldi, ormai acclamato come vera nuova star internazionale.

E a proposito di grandi star internazionali, il miglior concerto del 2019 a livello globale se lo è aggiudicato Pink, che di recente ha annunciato di volersi prendere un anno sabbatico nel 2020.

Infine, tornando all’Italia, la città che ha accolto i migliori concerti secondo i fan del nostro paese è stata Milano. E su questo risultato avevamo davvero pochi dubbi.

