Migliaia a Riace per Mimmo Lucano

(Fotogramma)

In migliaia a Riace hanno preso parte, oggi pomeriggio, alla manifestazione di solidarietà al sindaco Mimmo Lucano, arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Siamo rimasti allibiti – afferma all’Adnkronos il vicesindaco di Riace, Giuseppe Gervasi – Non ce lo aspettavamo, non era mai accaduta una cosa simile: un paese invaso pacificamente“.

“Senza slogan solo solidarietà per Mimmo Lucano e per Riace – continua – Grande, grande civiltà”. Il corteo dei manifestanti ha sfilato fino a sotto casa di Lucano, che si trova ai domiciliari: “Lui è stato per diversi minuti dietro alla finestra, è stato un momento particolare, salutava ed era molto commosso – commenta Gervasi – come lo erano moltissimi manifestanti”.