Scalda i motori la macchina hollywoodiana per il lancio dell’ultima fatica di Roland Emmerich: in occasione dell’anniversario della battaglia delle Midway, combattuta tra il 4 e il 6 giugno 1942, è stato diffuso a livello internazionale il primo poster di ‘Midway’, il kolossal diretto da Emmerich dedicato a quell’evento bellico, la battaglia che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, determinò una svolta decisiva per il conflitto bloccando nel Pacifico l’avanzata nipponica, cambiando il corso della guerra. Il pluripremiato sceneggiatore, produttore e regista campione di incassi che ha firmato ‘Independence Day’, ‘Godzilla’, ‘The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo’, ‘2012’, si misura così con momento importante della storia del Novecento: fra il 4 e il 6 giugno 1943 presso le isole Midway, a ovest delle Hawaii, la Marina degli Stati Uniti sconfisse la Marina imperiale giapponese in una spaventosa battaglia fra cielo e mare, conquistando una vittoria strategicamente determinante per gli Alleati.

