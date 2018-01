Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app OneDrive, introducendo tantissime novità.

razie a OneDrive l’utente può memorizzare file, foto, video e documenti sul cloud, in modo da potervi accedere da qualsiasi dispositivo connesso ad internet. Non mancano poi altre funzioni, come la possibilità di visualizzare in modo veloce i video e condividerli con altri utenti. Microsoft ha anche introdotto nuovi modi per far guadagnare più spazio gratuito agli utenti: oltre ai 7GB disponibili all’iscrizione, OneDrive consente di aggiungere fino a 5GB invitando nuovi amici ad iscriversi al servizio.

Con OneDrive 10.1 le novità sono davvero tante.

Ora, lo spazio è gestito in modo più efficiente con uno stile di testo che semplifica la scansione dei nomi di file e consente di notare le informazioni essenziali più rapidamente. E’ stato aggiunto un nuovo menu contestuale accanto a ciascun elemento: tocca i “…” per avere una visione chiara di ciò che puoi fare su quel file e sull’estensione del file.

Adesso, i file condivisi sono più facili da individuare e le anteprim esono più grandi e più dettagliate. L’occhio umano è in grado di riconoscere immediatamente forme e colori familiari. Per trarne vantaggio, è stato modificato l’aspetto dei file e delle cartelle nell’elenco e le viste dei riquadri, quindi è più facile trovare ciò che stai cercando. Ancora, visto che la visualizzazione di elenchi a più colonne su iPad rendeva difficile la lettura dei nomi di file, Microsoft ha deciso di ampliare ciascun file per occupare l’intera riga e ha aggiunto le colonne per i dati che ti interessano di più. Caricamento di un file in una cartella e non sono sicuro se è condiviso o no? Ora noterai un’icona condivisa nella barra di navigazione. Tocca l’icona per aprire la pagina dei dettagli e vedere chi ha accesso. Tra l’altro, le icone di comando sono più grandi e più chiare.

Altre novità:

SUPPORTO AI FILE

È possibile aprire qualsiasi file o cartella indipendentemente dal fatto che sia in OneDrive o SharePoint.

Una volta aperti questi file, è possibile aggiornarli e salvarli rapidamente su OneDrive.

Contrassegna o metti tra i preferiti i tuoi file e cartelle indipendentemente da dove sono salvati.

DRAG AND DROP

Vuoi spostare un file in una cartella? Basta trascinarlo. Vuoi copiare un file in un sito di SharePoint? Basta trascinarlo. Vuoi aggiungere un’immagine salvata in OneDrive alla tua email? Il drag and drop è stato integrato in diverse funzioni.

ANTEPRIME PER OLTRE 130 TIPI DI FILE

Alcuni dei formati supportati ora includono: Adobe Photoshop, Illustrator, RAW, oggetti 3D, DICOM ad alta precisione, file TIFF, iWork Files, Java / C / Swift e tantissimi altri formati di codice.

MICROSOFT FLOW INTEGRATION (disponibile solo per account di lavoro o scolastici)

Microsoft Flow consente di creare flussi di lavoro automatizzati tra OneDrive e altri servizi per ottenere notifiche, sincronizzare file, raccogliere dati e altro ancora. È possibile trasformare attività ripetitive in flussi di lavoro a più fasi. Puoi anche prendere decisioni nel tuo flusso di lavoro, come eseguire un’azione solo quando sono soddisfatte determinate condizioni.

ALTRO

Supporto landscape e altre varie soluzioni UI per iPhone X.

Risolto un fastidioso bug di ricerca, quando apri un file dai risultati di ricerca e tocchi di nuovo, vedrai comunque i tuoi risultati di ricerca.

Supporto per annotazioni PDF per file condivisi o file archiviati in SharePoint: tutti i PDF ora sono uguali indipendentemente da dove vivono.

Ora puoi condividere facilmente file PDF bloccati.

Risolto un problema per cui i file PDF e Office venivano visualizzati dietro la barra di navigazione.

Quando condividi file dal tuo account personale, verrà mostrato il tipo di link che stai condividendo sopra il foglio di condivisione.

Il tutto può essere gestito da Pc e Mac tramite sito ufficiale, o da iPhone e iPad direttamente dall’app gratuita.