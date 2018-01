Microsoft ha annunciato alcune novità che saranno presto aggiunte alle app Office per iOS già entro la fine del mese.

La novità più importante di chiama Mobile View e andrà a regolare un documento sullo schermo dell’iPad, in modo da non doverlo ingrandire ogni qual volta non si adatta alle dimensioni del display. L’app Word sarà aggiornata anche con nuovi strumenti di apprendimento, che permetteranno agli utenti di regolare la spaziatura del testo, la larghezza della colonna e il colore della pagina. Queste funzioni richiedono un abbonamento a Office 365.

Saranno implementate anche nuove funzioni di accessibilità su Word, Excel e PowerPoint, ad esempio per poter utilizzare testo di grandi dimensioni durante la modifica dei documenti, dei fogli di calcolo o delle presentazioni

Infine, tutte e tre le app di Office consentiranno agli utenti di iOS 11 di trascinare i documenti tra le app più facilmente rispetto al passato, sfruttando la funzione drag and drop su iPad. Sarà anche possibile spostare i contenuti da altre app trascinando e rilasciando immagini e altri oggetti.

Tutte le nuove funzionalità menzionate sono già disponibili per gli utenti Office Insider.