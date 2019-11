Le sfide che attendono la microbiologia “sono sempre più complesse. In soli 10 anni, se si scorrono il programma del convegno Amcli del 2009 e quello di quest’anno, si notano tematiche nuove. Dieci anni fa, per esempio, non venivano trattati temi quali i patogeni trasmessi dalla puntura delle zanzare tranne la malaria. Anche le infezioni potenzialmente endemiche come la legionellosi trovavano poco spazio. Per non parlare del tema dell’antibiotico-resistenza che cominciava a creare alcuni problemi, ma certamente non si era allarmati come lo siamo ora”. Lo ha rilevato Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, nel corso della cerimonia di inaugurazione del XLVIII Congresso nazionale Amcli (Associazione microbiologi clinici italiani), in corso a Rimini.

Fonte