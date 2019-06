Il pilota tedesco Mick Schumacher non è riuscito a raggiungere il traguardo nella seconda gara del weekend della Formula 2 in Francia a causa di un problema alla sua monoposto. Un giorno dopo l’incidente con il suo compagno di squadra in Prema, Sean Gelael, il figlio del sette volte tedesco di Formula 1 Michael Schumacher ha dovuto lasciare oggi nel quindicesimo appuntamento. Il giovane pilota tedesco ancora non ha conquistato punti alla sesta gara del campionato di Formula 2. Prima di dover abbandonare la gara, Schumacher era riuscito ad avanzare dalla diciassettesima posizione sulla griglia di partenza alla tredicesima, ma un problema a una gomma lo ha costretto a fare un pit-stop. Poco dopo, il ventenne si è fermato ai margini del circuito. Il francese Anthoine Hubert ha raggiunto il traguardo per primo sul circuito di Le Castellet. Mick Schumacher ha vinto il campionato europeo di Formula 3 la scorsa stagione.

