Mick Jagger sta bene, “riposa e si sta riprendendo” dopo essere stato sottoposto al Presbyterian Hospital di New York a un intervento per la sostituzione di una valvola cardiaca. Sono gli amici a rassicurare sulle condizioni di salute del frontman dei Rolling Stones, 76 anni il prossimo luglio, per il quale i medici hanno scelto di evitare l’operazione a torace aperto utilizzando la tecnica mini-invasiva Tavi (impianto valvolare aortico transcatetere). Con la metodica ‘soft’, la valvola destinata a sostituire quella difettosa viene introdotta tramite catetere per via percutanea attraverso un’arteria maggiore e poi ‘spinta’ fino al cuore.

