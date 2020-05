UN GELATO speciale al gusto mango. È uno dei simboli della giornata mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (Mici), che cade il 19 maggio, e che quest’anno verrà celebrata online con una serie di iniziative. Una di queste ha come protagonista proprio il gelato e il suo inventore, Diego Costi, 16 anni, che per questo è stato insignito del titolo di “Alfiere della Repubblica” dal presidente Sergio Mattarella. “Ho scoperto di avere la malattia di Crohn a maggio dell’anno scorso”, ci dice Diego. “Non conoscevo questa patologia e ho dovuto imparare quali cibi posso mangiare e quali invece mi fanno stare male. Fra questi, il gelato”.

Un divieto che però nella mente del giovane genovese diventa un’opportunità. Dopo pochi mesi dalla diagnosi inizia uno stage scolastico presso una gelateria: è lì che decide che il progetto che deve portare a termine sarà un gelato che anche le persone che soffrono della sua stessa malattia possono gustare senza mettere a rischio la salute. Nasce così il gusto “Fior di sole” dove al posto degli ingredienti proibiti – latte e fibre – c’è il riso, il mango e il tuorlo d’uovo pastorizzato, questi ultimi ricchi di vitamina D. “Ho fatto molte prove prima di arrivare alla ricetta giusta, all’inizio sapeva troppo di uovo e il mango non si sentiva”, va avanti Diego. “Una volta ottenuto il sapore che avevo in mente sono andato dal medico che mi segue al Gaslini e l’ho invitato ad assaggiare il gelato. Era buono e gli ingredienti erano quelli giusti”. Così il gusto ha ottenuto anche il benestare dell’Ospedale Gaslini di Genova e diventerà il primo prodotto marchiato AMICI (l’Associazione dei pazienti con malattie infiammatorie croniche dell’intestino) adatto per tutti i malati di Crohn a livello mondiale. La ricetta e il logo verranno svelati durante la giornata di martedì che vede un fitto programma di dirette Facebook sulla pagina dell’associazione.

Attenzione al lavoro

Le Mici colpiscono 3,4 milioni di persone in Europa, tra cui 250.000 in Italia, e sono legate anche a un eccesso di stress, spesso connesso all’organizzazione della società moderna. Si tratta di persone giovani, per lo più nel pieno dell’attività lavorativa: ecco perché il lavoro è il tema trasversale lanciato da EFCCA – European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations – che anima la Giornata Mondiale 2020: Make IBD Work. In Italia, il 19 maggio sarà anche l’occasione per presentare la campagna “Rendiamo il mondo del lavoro più accessibile per le persone affette da Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino” che mira a superare le discriminazioni nel mondo del lavoro, aumentare la consapevolezza sociale rispetto al tema e ad assicurare l’applicazione delle politiche che tutelano il lavoratore anche quando affetto da una disabilità invisibile. Un’iniziativa per la quale il presidente Mattarella ha voluto premiare l’Associazione Amici Onlus con la medaglia di rappresentanza.

Molti pazienti vogliono e sono in grado di lavorare con successo. E gli studi hanno dimostrato che un lavoro di buona qualità ha un’influenza positiva sul benessere generale. Per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con Mici, l’associazione Amici ha preparato un portale, che sarà operativo alla fine di maggio, per raccogliere candidature e offerte di lavoro.

L’effetto Covid-19

Il 61% dei pazienti italiani è molto preoccupato per l’emergenza da Covid-19 e nella maggioranza dei casi percepisce un alto rischio di contagio dal virus, per sé (59%) e per i propri cari (81%). Ma solo il 18% si dichiara ingaggiato, cioè in grado di gestire al meglio la propria malattia e di dialogare in maniera efficace e sostenibile come partner del sistema di cura. E’ questo il risultato principale che emerge da uno studio condotto dal centro di ricerca EngageMinds Hub dell’Università Cattolica del Sacro Cuore insieme ad AMICI Onlus presentato in occasione della Giornata Mondiale. I pazienti stanno vivendo una situazione di incertezza, preoccupazione e stress, che può avere possibili ricadute sul modo in cui si relazionano con il sistema sanitario e gestiscono la loro malattia. Basti pensare che quasi un terzo dei pazienti (29%) ha disdetto visite ospedaliere in questo periodo per paura di contrarre il virus, percentuale che sale (39%) fra coloro che hanno bassi livelli di engagement. E’ proprio questa fascia di pazienti che riporta un peggiore impatto dell’emergenza sanitaria sullo stile di vita: i pazienti con più bassi livelli di engagement hanno ridotto di più le ore di sonno (42% versus il 13% dei pazienti con alti livelli di engagement), il tempo dedicato a se stessi (15% versus il 3% dei pazienti con alti livelli di engagement) e quello dedicato agli hobbies (35% versus il 22% dei pazienti con alti livelli di engagement).



Le Mici

Si tratta di patologie che provocano danni alla mucosa dell’apparato digerente dove sono localizzate, ma possono manifestarsi anche a carico di articolazioni, occhi e pelle. Non se ne conoscono le cause e sono considerate malattie multifattoriali. I primi sintomi sono dolore addominale, diarrea, a volte con sangue e muco, perdita di peso, ma esistono anche manifestazioni extra intestinali, fra cui, soprattutto fra i bambini l’arresto della crescita. Alcuni pazienti scoprono di avere una malattia infiammatoria cronica intestinale solo dopo aver consultato un reumatologo o un dermatologo, perché soffrono di dolori articolari o lesioni della pelle. Attualmente numerose sono le opzioni terapeutiche, fra cui i farmaci biotecnologici, che consentono non solo di tenere a bada i sintomi ma anche di ridurre l’infiammazione dell’intestino e, da non dimenticare, la chirurgia, spesso risolutiva nel caso della Colite Ulcerosa e ricorrente in caso di Malattia di Crohn complicata.