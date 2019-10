Questa sera durante la quinta puntata di Amici Celebrities Maria De Filippi tornerà in veste di giudice speciale (dopo aver condotto le prime tre puntate) e Michelle Hunziker – dopo le varie polemiche online – ha deciso di far chiarezza sottolineando di esser stata lei (!) a chiamare Maria.

“Chi dice che ho chiamato Maria per aiutarmi rispondo: le cose belle si fanno in squadra, non da soli. E noi siamo state una squadra sin dall’inizio”.

Da qui il racconto su come sia nata questa collaborazione fra Maria e Michelle:

“Maria questa estate mi ha chiesto di condurre questo programma, dicendo che voleva affidarlo a me ed io le ho detto ‘Ma sei matta? Questo programma è tuo’. Ovviamente era già di partenza una grande sfida perché sapevo molto bene che è da 20 anni che siamo tutti abituati, me compresa, a vedere Maria fare Amici. Ma quando una collega che stimi così tanto ti chiede di fare questa cosa così, non solo accetti di buon grado, ma dici: sai che c’è? Lo faccio proprio di cuore ed è una grande sfida”.

Michelle Hunziker ha poi spiegato come mai non ha condotto Amici Celebrities dalla prima puntata, ma è subentrata solo a metà:

“In molti mi stanno chiedendo perché sia subentrata solo alla quarta puntata. Avrei dovuto condurre dalla prima, ma le cose sono andate diversamente: ho fatto Striscia [La Notizia, ndr] ed i due programmi si sono sovrapposti e non potevo andare in onda in contemporanea. Così Maria carinamente ha fatto le prime tre puntate. Con questo cambio di conduzione in corsa era molto più difficile per me subentrare, ma è una delle più belle sfide ed una delle più belle scuole che abbia fatto in questi anni. Ed è più difficile questa di Sanremo 2018”.