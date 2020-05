Michelle Hunziker non ci sta. Sulle sue storie di Instagram, conduttrice di ‘Striscia la notizia’ bolla come “fake news totale” la ricostruzione di un attacco del tg satirico di Canale 5 contro Giovanna Botteri. “Ho visto che si è alzato un polverone incredibile su una fake news totale – esordisce Michelle in un video nelle sue storie di Instagram – cioè dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri, cosa assolutamente non vera. Perché noi con ‘Striscia’ abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista, dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima e una bellissima messa in piega“.

