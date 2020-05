Michelle Hunziker sabato scorso ha pubblicato delle storie in cui ha bollato come fake news le accuse mosse da alcuni quotidiani contro Striscia la Notizia e il servizio su Giovanna Botteri. La conduttrice ha dichiarato che il tg satirico non ha mai preso in giro la giornalista e che anzi, il servizio incriminato era a favore dell’inviata Rai. Sui social però molti utenti non hanno apprezzato i video della Hunziker e qualcuno ha anche confessato che avrebbe preferito delle semplici scuse.

Michelle però non ci sta e per questo ieri sera è tornata sul caso ‘Botteri’, facendo un appello a Giovanna.

“Cara Giovanna a questo punto io mi rivolgo direttamente a te, perché sta succedendo un putiferio su una notizia completamente falsa. Dicono che Striscia abbia fatto un servizio per offenderti. Invece noi abbiamo fatto un servizio contro i tuoi hater. Tutti parlano, ma secondo me non l’hanno nemmeno visto. Quando avrai a fare swipe up alla fine vedrai Gerry che dice ‘Brava, brava Giovanna per l’importante lavoro che fai, vai avanti così e non badare chi va a vedere il capello’. Per me più chiaro di così non si può. Quindi guardatelo. Noi secondo te abbiamo fatto un servizio dalla tua parte. Tu cosa ne dici? Fammelo sapere. Grazie, un bacio, ciao Giovanna”.

La Botteri risponderà a Michelle?

Cara Giovanna…

👉🏻 https://t.co/nYMtU0QhhT#bodyshaming #GiovannaBotteri pic.twitter.com/4iIfAnDxiI — Michelle Hunziker (@m_hunziker) May 3, 2020