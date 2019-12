Un fatto che risale a molto tempo fa e di cui Michelle Hunziker non aveva mai parlato. In un’intervista ad Oggi la conduttrice Mediaset ha rivelato che, in passato, ha subito violenze da parte di un uomo. “Sì, mi è capitato. Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose. E l’ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita mi ha dato tante possibilità, e in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio. Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personali e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza“.

