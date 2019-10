di Alisa Toaff

‘Ulisse, il piacere della scoperta’ batte ancora ‘Amici Celebrities’ di Maria De Filippi nell’ultimo confronto televisivo diretto tra i due programmi visto che dalla prossima settimana il talent show non solo andrà in onda il mercoledì anziché il sabato ma vedrà al timone la conduttrice Michelle Hunziker. Ad ufficializzare la notizia la stessa De Filippi che ieri sera, al termine del programma, ha detto: ‘’Vi devo dire una cosa, ‘Amici Celebrities’ è una costola di ‘Amici’, non lo abbiamo chiamato vip per non assomigliare ad altri programmi… pensa che pirla!’’, frase che in molti hanno interpretato come una frecciatina alla conduttrice di ‘Ballando’.

