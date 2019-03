Michele Mirabella ieri nel primo pomeriggio è stato ospite su Rai Uno a Vieni Da Me di Caterina Balivo.

Il noto conduttore di Buongiorno Elisir, in un clima scanzonato, si è divertito a cercare di riconoscere gli idoli dei millennials e dopo aver fallito con Achille Lauro (“cosa è, un nome di una barca?”), Rovazzi (“non lo conosco ma me ne farò una ragione”) e Ghali (“ha presentato per caso il nuovo disco a San Vittore?”), ha dato il meglio di sé quando ha provato a riconoscere Chiara Ferragni.

“E’ Faye Dunaway! No, è morta” ha risposto improvvisamente Michele Mirabella (nonostante la Dunaway sia una splendida attrice di 78 anni ancora in vita!) “E’ molto graziosa, è un’attrice? Ah, Ferrara? Ferrazza? Ferrazzi? Ferragni? E chi è? Che mestiere fa? L’influencer? Questa è peggio della showgirl! Lei non fa nulla! Ho capito chi è: è un genio! Questa ha inventato il modo di non lavorare e guadagnare i milioni. E’ il premio nobel della furbizia, bravissima. E’ anche una bella figliola“.

Ecco il video:

Il Professor Michele Mirabella e il quiz su Chiara Ferragni a Vieni da me di Caterina Balivo ✈️😂 #vienidame pic.twitter.com/3vGpMHw8vu — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) 25 marzo 2019

Anche su Fedez, Michele Mirabella ha avuto un po’ di problemi: “Fedez? Oddio e chi è mo ‘sto Fedez. Anche lui non fa niente dalla mattina alla sera? Ah fa il cantante, quindi un lavoro lo fa”.

Un idolo indiscusso.