Michele Bravi è tornato in studio di registrazione per la prima volta dopo l’incidente: l’artista potrebbe tornare con un nuovo album.

Michele Bravi sta finalmente tornando a regalare nuova musica ai suoi fan. Il cantautore ha pubblicato sui suoi canali social alcune foto in studio di registrazione, per la prima volta dopo l’incidente stradale che ha provocato la morte di una donna sul finire del 2018.

Si tratta di una grande notizia, arrivata a poche settimane di distanza dal suo ritorno prima dal vivo e poi in televisione con l’apparizione a Viva RaiPlay.

Michele Bravi in studio di registrazione: le foto

Non ci sono indizi riguardo alla sua presenza in studio, se non una semplice scritta su una porta: “Live Recording Area“. Non ci sono dubbi quindi. Michele e i suoi collaboratori stanno registrando nuova musica, probabilmente per il ritorno discografico dell’ex X Factor a distanza di tre anni da Anime di carta del 2017.

Queste le foto comparse sull’account Twitter del cantante umbro:

Michele Bravi a Viva RaiPlay

Negli ultimi mesi Michele è tornato a far sentire la sua voce dopo mesi e mesi di rumoroso silenzio. Dapprima ha condiviso qualcosa sui social, si è poi concesso a un’intervista per Il Corriere della Sera.

Ultimamente è quindi tornato dal vivo per tre date a Milano, andate rapidamente sold out, e a dicembre è protagonista per la prima volta in televisione dopo l’incidente. In particolare, ha partecipato allo show di Fiorello Viva RaiPlay. Nell’occasione ha cantato una cover di Life on Mars di David Bowie e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Grazie, grazie di questo invito, è bello essere qui con te“.



