Stasera Michele Bravi torna in tv, dopo quasi due anni di dolore dovuto a quell’incidente in cui ha perso la vita una donna. Il cantante ha detto di essere cambiato molto e in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha parlato del suo comeback ad Amici di Maria.

“È come fare tutto per la prima volta. Ho un modo diverso vivere le cose, una voce diversa, una faccia diversa. È difficile trovare anche solo una connessione con quello che ero Maria De Filippi? Quando ho finito di scrivere le canzoni, lei è stata tra i primi a cui volevo farle sentire. Per molto tempo ho visto al massimo dieci persone in tutto, sono stato molto protetto. Appena ho finito il disco ho cercato di riaprirmi, iniziando da chi mi aveva aiutato, spronato. Quello con lei, ad “Amici” (come tutor nel 2017) era stato il mio ultimo lavoro, l’ultimo di quel Michele che non conosco più molto bene… già allora era molto carina nello spingere la mia creatività. Assieme a Rudy Zerbi ci siamo incontrati per capire come poter sbloccare certe cose”.

Fedez ha fatto il suo in bocca al lupo a Michele Bravi.

“Felice del tuo ritorno. Siamo stati insieme in studio in due momenti molto delicati della nostra vita e so come questo passo sia qualcosa di più di una semplice canzone. Bello tornare a parlare con la musica nello stesso momento. Ora non fermati e spacca tutto!“.

B!tches, stasera guarderete il nuovo show mariano?