Michele Bravi, La vita breve dei coriandoli: il nuovo singolo del cantautore, primo estratto dal nuovo album La geografia del buio.

Michele Bravi torna finalmente sul mercato discografico con una nuova canzone. A diversi mesi dall’annuncio del suo nuovo album, La geografia del buio, è in arrivo il primo singolo estratto, La vita breve dei coriandoli.

Il brano sarà disponibile dal 15 maggio, data del ritorno in televisione del cantautore umbro all’interno del programma Amici Speciali. Una trasmissione che lo vede tra l’altro come favorito per i bookmaker.

Qualche mese fa l’ex vincitore di X Factor aveva annunciato l’arrivo del suo nuovo album, il primo dopo il tragico incidente che lo ha visto protagonista a fine 2018.

Purtroppo l’emergenza Coronavirus ha costretto però l’artista a bloccare l’uscita e ritardarla di qualche settimana. Ora però il momento di far sentire ai propri fan nuova musica è finalmente arrivato.

La vita breve dei coriandoli, tra l’altro, è stata già presentata in anteprima dal giovane cantautore durante uno dei suoi quattro live andati in scena a fine 2019 in un teatro milanese.

Il nuovo brano di Bravi è stato scritto dallo stesso artista di Città di Castello insieme a Cheope, Federica Abbate, Giuseppe Anastasi e Katoo (che ha curato anche la produzione).

Si tratta della stessa squadra che ha lavorato al suo nuovo album, La geografia del buio, la cui uscita è però ancora da programmare: “Vista la situazione attuale, non è ancora possibile prevedere una data di uscita del disco ma ci tenevo a condividere, in questo momento, un brano che racconta come la bellezza delle cose si nasconda nelle crepe della fragilità“.



