Michele Bravi parla del suo nuovo album e di Sanremo: le dichiarazioni del cantante in un’intervista a Vanity Fair.

Michele Bravi è tornato. Dopo mesi e mesi di silenzio, l’artista ha ripreso l’attività dal vivo sul finire del 2019 e ha annunciato nel 2020 l’arrivo del suo nuovo album. S’intitola La geografia del buio ed è in arrivo il 20 marzo.

In attesa di poter ascoltare la sua nuova musica, il giovane cantuatore umbro è tornato a far sentire la sua voce in un’intervista a Vanity Fair. L’occasione ideale per parlare del suo nuovo progetto e anche di Sanremo.

Michele Bravi: le dichiarazioni a Vanity Fair

“Ho cercato di rimanere a contatto con il reale, ma è stato impossibile“, ha spiegato il cantautore umbro, che ha raccontato i mesi difficili vissuti dopo l’incidente del 2018 che ha causato la morte di una donna di 58 anni. Addirittura, il giovane cantante ha spiegato che ha avuto per un lungo periodo allucinazioni visive e sonore, tanto da temere di impazzire.

Ora però è di nuovo consapevole della sua vita, ed è pronto a lanciare anche un nuovo album, La geografia del buio: “È il mio modo di indicare quello che mi è stato suggerito. Sento la responsabilità di far passare il messaggio che mi ha salvato“.



Michele Bravi escluso da Sanremo

Il cantante ha quindi parlato dell’ultimo Festival di Sanremo. Il suo nome era infatti fatto nei mesi precedenti la kermesse, e in molti lo davano come quasi certo protagonista.

Così alla fine non è stato, ma lo stesso Bravi confessa di essere stato vicino alla partecipazione: “Ho provato, non mi hanno preso. Probabilmente sarebbe stato più difficile farlo che non farlo. C’è un dispiacere personale, non professionale“.

La sua canzone si sarebbe intitolata Mantieni il bacio: “Per me dire a qualcuno di mantenere il bacio è riassumere nella maniera più potente quello che mi è stato suggerito per mesi, la forma più sintetica della salvezza dal dolore. Avrei voluto dire quella cosa a tante persone. Probabilmente quando ho deciso di provare non ho riflettuto troppo sulle conseguenze“.

L’artista ha quindi concluso che ora ha solo voglia di fare del bene, un sentimento che è più forte della paura: “Se ora parlo, se ora canto, è solo per questo“.

Di seguito il post con l’annuncio del suo nuovo album:

