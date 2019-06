Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo non avrebbero organizzato solo il matrimonio (poi saltato) fra Mark Caltagirone e Pamela Prati, ma anche quello (mai celebrato) fra Mark Caltagirone e Wanda Ferro. Per capire questo tassello però dobbiamo fare un salto a qualche anno fa, nel 2016, quando Pamela Prati neanche conosceva Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Un prequel a tutti gli effetti ricostruito da Giuseppe Candela per Dagospia, che da mesi porta avanti questa inchiesta che ha conquistato tutti gli amanti del gossip, anche se di gossip – come ampiamente detto altrove – non si tratta più.

Il fatto sarebbe avvenuto nei primi mesi del 2016 quando Wanda Ferro si è presumibilmente innamorata virtualmente di Mark Caltagirone, amico di Donna Pamela ed Eliana Michelazzo.

La Ferro in quel periodo era in piena campagna elettorale con Fratelli d’Italia e quando la relazione con Mark Caltagirone è presumibilmente finita, il profilo Facebook del piccolo Sebastian ha iniziato a scrivere scorrettezze nei suoi confronti e Mark Caltagirone ha contattato un’altra esponente politica (concorrente di Wanda Ferro), che altri non è che Alessia Bausone del Partito Democratico.

I messaggi che Caltagirone mandava alla Bausone erano a scopo denigratorio nei confronti della Ferro, ma l’esponente del Partito Democratico non ha mai creduto all’esistenza dell’uomo e dopo averlo raccontato a Dagospia ha dato inconsapevolmente il via a tutta questa soap opera. Ecco cosa ha dichiarato a Candela:

“Dall’inizio ho difeso Wanda Ferro per lo shitstorming politico dei profili fake della famiglia allargata Caltagirone-Coppi che voleva inficiarle la campagna elettorale e di conseguenza l’elezione al Parlamento nei primi mesi dello scorso anno. C’è da dire che nella vulgata della ‘Catanzaro bene’ tutti o quasi sono a conoscenza del fatto che lei nel 2016 avrebbe dovuto sposarsi con Caltagirone. Addirittura mi risulta che Wanda a Roma nel maggio del 2016 all’Hotel The Duke, scortata da Michelazzo e Perricciolo, si incontrò con un noto stilista per chiedergli di farle l’abito da sposa. Gli disse che si doveva sposare in Toscana e che non essendo più una ragazzina avrebbe preferito una cerimonia molto intima. Un canovaccio simile al matrimonio di Pamela Prati, in effetti, sul quale ci si aspetta più di una spiegazione, tenuto conto che è documentato che la Ferro passò con le due agenti Aicos l’estate del 2016”.

Qualche mese fa Wanda Ferro, che si è celata dietro un dignitoso no comment, ha smentito di essersi mai sposata con Mark Caltagirone e che neanche ha mai conosciuto (nonostante abbia conosciuto alla stazione il suo falso figlio, Sebastian).

“Tengo a precisare che non sono mai stata sposata con alcuno, come si può facilmente verificare, e che non ho mai conosciuto personalmente Marco Caltagirone, al quale mi legano esclusivamente alcuni scambi di battute scherzose su Facebook risalenti ad alcuni anni fa”.

Come mai Pamela Perricciolo ha fatto conoscere a Wanda Ferro il piccolo Sebastian (interpretato dal solito attore che ha poi rivestito i panni del primogenito di Caltagirone anche per l’incontro al bar con Pamela Prati)?

Ma soprattutto, Eliana Michelazzo era al corrente di tutto?

Il grande inganno continua.