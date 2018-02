Ieri a Pomeriggio 5 Michael Terlizzi ha dichiarato di avere un video che scagionerebbe il padre Franco dall’accusa di omofobia mossa da Craig Warwick.

Il ragazzo ha appena pubblicato la clip sul suo profilo Instagram

Questo video dimostra che non scorre buon sangue tra Franco e Craig, ma non significa niente, il sensitivo infatti parla di un’altra clip registrata e non mandata in onda.

Gli unici che possono confermare tutto o scagionare Franco sono quelli de L’Isola dei Famosi.

Questo è il video prova di cui parlavo oggi in puntata da Barbara D’Urso. Ringrazio Pomeriggio Cinque per avermi dato la possibilità di prendere le difese di mio padre, ignaro delle accuse. Un grazie anche a tutti voi ❤️ @barbaracarmelitadurso @social_mediaset Un post condiviso da MichaelGabriel (@michaelgabriel86) in data: Feb 26, 2018 at 1:31 PST

L’articolo Micheal Terlizzi pubblica la prova video che secondo lui scagiona Franco dall’accusa di omofobia (VIDEO) proviene da BitchyF.







Fonte