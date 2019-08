Due mesi fa Deianira Marzano ha pubblicato parte di una conversazione tra Michael Terlizzi e Manila Boff, per dimostrare che l’ex gieffino è interessato alle donne. La stessa Manila – in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv – ha confermato di aver scambiato qualche chiacchiera con Michael.

“Michael è un tipo educato, pacato, un uomo di altri tempi. Quando gli ho chiesto che cosa lo avesse più interessato di me, lui mi ha risposto che me lo avrebbe fatto ben capire quando ci saremmo visti. Un giorno mi ha scritto: “Con il corpo che hai, sfido chiunque…”. Ma poi i messaggi successivi erano stati dolcissimi. Spero che le voci sul fatto che sia gay si plachino del tutto. Non lo è! Se lo fosse, non ci sarebbe nulla di male. Ma semplicemente le cose non stanno così”.