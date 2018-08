Secondo quello che riporta Ivan Damiano Rota su Dagospia, Michael Terlizzi si sarebbe infatuato di Mercedesz Henger.

“Pare che Michael Terlizzi abbia preso una sbandata per Mercedesz Henger. Michael è il figlio di Franco Terlizzi, il “non vip” che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi spianando la strada al figlio nel mondo dello spettacolo, riuscendoci: è bastata un’inquadratura di Terlizzi tra il pubblico del reality condotto da Alessia Marcuzzi per farne un personaggio tv e uno dei protagonisti di Temptation Island come tentatore. Michael si sarebbe interessato alla Henger sul set del video di Boomerang, la canzone di Mercedesz, video nel quale appare anche l’ex tronista tatuato Lucas Peracchi. Lucas è il fidanzato della figlia di Eva Henger, e dice di essere innamoratissimo e ricambiato. Rimaniamo in attesa di sapere come si evolverà questa storia.”