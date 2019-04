Cristian Imparato ha confessato al Grande Fratello di avere dei dubbi sull’eterosessualità di Michael Terlizzi e questo, oltre ad averlo detto in Confessionale, ne ha parlato anche con il diretto interessato.

Michael Terlizzi ha smentito categoricamente e parlandone con Kikò Nalli ha anche criticato il modo usato da Cristian Imparato.

“Kiko ti rendi conto che lui ha detto tipo che sono represso? Io se non vado con nessuna ragazza è perché qui dentro nessuna è il mio tipo. Il fatto che nemmeno una delle ragazze mi piace può far venire dubbi sul mio orientamento sessuale? Poi fino a che tocchi solo me ok, ma qui tocca anche la mia famiglia. Queste battutine che fa potrebbero far male a mio padre e mia madre. Se io fossi stato gay non ci sarebbero stati problemi, ma non è questo il caso, assolutamente. Io non sono assolutamente gay, zero. Adesso tutti parleranno di questa cosa capisci? Io non voglio che si giochi con il mio orientamento, perché non va bene, non è giusto. Adesso io dovrei prendere una ragazza di queste e giocarci? No!”